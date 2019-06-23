Происшествия
21 минуту назад
В Грязях утонул мужчина
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Это уже тринадцатый мужчина погибший с начала сезона на водоемах Липецкой области
23 июня сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Грязи подняли тело мужчины из воды, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области
Это уже тринадцатый мужчина с начала лета, погибший на водоёмах Липецкой области.
Это уже тринадцатый мужчина с начала лета, погибший на водоёмах Липецкой области.
3 300
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Татьяна