В Грязях утонул мужчина

Это уже тринадцатый мужчина погибший с начала сезона на водоемах Липецкой области

23 июня сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Грязи подняли тело мужчины из воды, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области



Это уже тринадцатый мужчина с начала лета, погибший на водоёмах Липецкой области.

