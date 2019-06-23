Происшествия

21 минуту назад

В Грязях утонул мужчина

3 300
#утопающие
В Грязях утонул мужчина

Это уже тринадцатый мужчина погибший с начала сезона на водоемах Липецкой области

23 июня сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Грязи подняли тело мужчины из воды, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области

Это уже тринадцатый мужчина с начала лета, погибший на водоёмах Липецкой области. 
3 300
#утопающие

Комментарии (3)

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гость

4 минуты назад
13 была девушка вчера утонула
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гость 1

5 минут назад
Татьяна, они многих спасают если что!
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Татьяна

13 минут назад
Нужно спасать людей,они только достают со дна, план выполняют,вышестоящее руководство наведите порядок в спасательном отряде.
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