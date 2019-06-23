Происшествия

55 минут назад

Труп заключенного нашли в липецкой исправительной колонии

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#труп #
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Труп заключенного нашли в липецкой исправительной колонии
Сегодня утром в Липецке в ФКУ «Исправительная колония №6» был обнаружен труп мужчины. 

Как стало известно GOROD48, тело 33-летнего заключенного было найдено в промзоне. По внешним признакам причиной смерти стал суицид. По неподтвержденным данным, покойный сел за изнасилование и убийство. Общий срок заключения составлял более 20 лет.
4 999
#труп #
1

Комментарии (4)

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рр

12 минут назад
единоросс навреное
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Подонков

31 минуту назад
Стрелять надо, а не содержать за счёт народа.
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И правильно

32 минуты назад
Сделал. Одним меньше государство кормить будет. Лучше уж на эти деньги ребёночка брошенного детдомовского выростить за эти 20 лет
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Аминь

33 минуты назад
Господь долго ждет, но больно бъет.
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