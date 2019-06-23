Происшествия
55 минут назад
Труп заключенного нашли в липецкой исправительной колонии
Сегодня утром в Липецке в ФКУ «Исправительная колония №6» был обнаружен труп мужчины.
Как стало известно GOROD48, тело 33-летнего заключенного было найдено в промзоне. По внешним признакам причиной смерти стал суицид. По неподтвержденным данным, покойный сел за изнасилование и убийство. Общий срок заключения составлял более 20 лет.
Как стало известно GOROD48, тело 33-летнего заключенного было найдено в промзоне. По внешним признакам причиной смерти стал суицид. По неподтвержденным данным, покойный сел за изнасилование и убийство. Общий срок заключения составлял более 20 лет.
рр
Подонков
И правильно
Аминь