Труп заключенного нашли в липецкой исправительной колонии

Сегодня утром в Липецке в ФКУ «Исправительная колония №6» был обнаружен труп мужчины.



Как стало известно GOROD48, тело 33-летнего заключенного было найдено в промзоне. По внешним признакам причиной смерти стал суицид. По неподтвержденным данным, покойный сел за изнасилование и убийство. Общий срок заключения составлял более 20 лет.

