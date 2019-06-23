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Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Девушка справилась со сложной задачей, но сама не смогла выплыть
В Вологодской области 19-летняя девушка погибла, спасая тонущих детей на Кубенском озере, сообщает РЕН ТВ.
Студентка отдыхала около водоема 21 июня и заметила оказавшихся в опасности детей - родственников ее молодого человека.
В какой-то момент дети начали тонуть, и девушка бросилась спасать малышей. Ей удалось вытолкнуть ребят на поверхность, дальше их вытащили другие взрослые. Сама девушка выплыть уже не смогла. Ее тело достали со дна спасатели. Елизавете Дружининой было всего 19 лет.
Студентка отдыхала около водоема 21 июня и заметила оказавшихся в опасности детей - родственников ее молодого человека.
В какой-то момент дети начали тонуть, и девушка бросилась спасать малышей. Ей удалось вытолкнуть ребят на поверхность, дальше их вытащили другие взрослые. Сама девушка выплыть уже не смогла. Ее тело достали со дна спасатели. Елизавете Дружининой было всего 19 лет.