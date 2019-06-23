В России

сегодня, 15:37

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

184
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Девушка справилась со сложной задачей, но сама не смогла выплыть

В Вологодской области 19-летняя девушка погибла, спасая тонущих детей на Кубенском озере, сообщает РЕН ТВ.

Студентка отдыхала около водоема 21 июня и заметила оказавшихся в опасности детей - родственников ее молодого человека.

В какой-то момент дети начали тонуть, и девушка бросилась спасать малышей. Ей удалось вытолкнуть ребят на поверхность, дальше их вытащили другие взрослые. Сама девушка выплыть уже не смогла. Ее тело достали со дна спасатели. Елизавете Дружининой было всего 19 лет.
184

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

сегодня, 14:30

В России
Алибасов разделся до трусов во время конфликта с диетологом
1
Алибасов разделся до трусов во время конфликта с диетологом

сегодня, 14:11

В России
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

сегодня, 10:26

В России
Мужчину застрелили в ростовском кафе
Мужчину застрелили в ростовском кафе

сегодня, 10:15

В России
15-летний подросток погиб под завалом песка
15-летний подросток погиб под завалом песка

сегодня, 10:13

В России
Завуч «сняла отпечатки» у учеников второго класса
#эксперимент #школа
1
Завуч «сняла отпечатки» у учеников второго класса

21.06.2019 16:30

В России