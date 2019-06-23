В России

49 минут назад

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

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В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

Пёс нашел малышку в кустах

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку. Прогуливаясь со своим хозяином в одном из городских парков, он обнаружил в кустах маленький свёрток, в котором находился ребёнок. 

Мужчина обратился за помощью к бойцам Росгвардии, которые патрулировали парк. Они вызвали скорую, сообщает РИА Новости.

По информации телеканала «Россия», девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у неё кислородное голодание и недоношенность. Впрочем, угрозы для жизни девочки нет.

Сейчас петербургская полиция разыскивает мать подкидыша. Её ждёт наказание, в том числе и уголовное, за оставление ребёнка в опасности.
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