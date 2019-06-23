В России
49 минут назад
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
Пёс нашел малышку в кустах
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку. Прогуливаясь со своим хозяином в одном из городских парков, он обнаружил в кустах маленький свёрток, в котором находился ребёнок.
Мужчина обратился за помощью к бойцам Росгвардии, которые патрулировали парк. Они вызвали скорую, сообщает РИА Новости.
По информации телеканала «Россия», девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у неё кислородное голодание и недоношенность. Впрочем, угрозы для жизни девочки нет.
Сейчас петербургская полиция разыскивает мать подкидыша. Её ждёт наказание, в том числе и уголовное, за оставление ребёнка в опасности.
Мужчина обратился за помощью к бойцам Росгвардии, которые патрулировали парк. Они вызвали скорую, сообщает РИА Новости.
По информации телеканала «Россия», девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у неё кислородное голодание и недоношенность. Впрочем, угрозы для жизни девочки нет.
Сейчас петербургская полиция разыскивает мать подкидыша. Её ждёт наказание, в том числе и уголовное, за оставление ребёнка в опасности.