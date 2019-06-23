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Алибасов разделся до трусов во время конфликта с диетологом

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В Сети появилось видео конфликта продюсера Бари Алибасова и врача-диетолога Марият Мухиной. Ролик снят в квартире музыканта, где он обвиняет врача в том, что она довела его до такого состояния.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как Алибасов просит Мухину и других собравшихся покинуть помещение. Диетолог говорит ему, что нужно сделать укол, от чего продюсер приходит в гнев.

«Ну ты уже сделала укол, в результате которого я чуть не умер. Я четыре дня пролежал в коме после твоих уколов. Вот уколы. Нравится это? Вот эти уколы, которые ты мне сделала», — говорит Алибасов.

Далее культурный деятель снимает с себя халат и кричит на врача, утверждая, что она пичкала его наркотиками.

Ранее Мухина рассказала свою версию конфликта. Она утверждает, что поссорилась с помощниками Алибасова, так как уличила их в невыполнении предписанного лечения: продюсеру не делали уколы и давали в два раза меньше таблеток.

Также сообщалось, что в четверг, 20 июня, у Алибасова взяли анализы на психотропные вещества. Это было сделано после того, как продюсер вызвал наряд полиции в квартиру, когда там находилась Мухина. Он утверждал, что диетолог — не его лечащий врач и виновата в его плохом самочувствии.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки он принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Два дня спустя Алибасова погрузили в медикаментозный сон. 11 июня он пришел в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени. По словам сына Алибасова, был риск летального исхода. К настоящему моменту продюсера уже выписали и он проходит реабилитацию.

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