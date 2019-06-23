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31 минуту назад

Участников гей-парада в Киеве пришлось эвакуировать полиции

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В нем, по данным организаторов, приняли участие около 8 тыс. человек

Марш равенства, который состоялся в воскресенье в Киеве, прошел без существенных нарушений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в киевской полиции.

"Марш прошел спокойно и без существенных нарушений", - сказали в пресс-службе.

После завершения марша полиция объявила об эвакуации участников. Колонна в сопровождении полиция подошла к автобусам, которые тут же увозили участников марша с места события.

По данным организаторов, в "КиевПрайде" приняли участие около 8 тыс. человек. С самого начала мероприятия полицейские по соображениям безопасности взяли в кольцо весь центр города. Кроме этого, марш сопровождали кинологи и взрывотехники.

В центре столицы также были противники шествия. Около 500 человек пытались помешать акции, но полиция не допустила столкновений.

В прошлом году на Марше равенства правоохранители задержали 75 представителей радикальных организаций, которые угрожали сорвать мероприятие и пришли на него с газовыми баллончиками и камнями.
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