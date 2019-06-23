Происшествия

сегодня, 12:35

КамАЗ врезался в дом в Липецкой области

10 1350
#дтп
КамАЗ врезался в дом в Липецкой области

ДТП произошло в Хлевенском районе.

Сегодня ночью в селе Дмитряшевка Хлевенского района, грузовик "КамАЗ", сломав растущие деревца в палисаднике, врезался в дом.

Об этом сообщает сообщество "Привет, Хлевенский район".

По словам очевидцев аварии, водитель грузовика уснул за рулем.


10 1350
#дтп

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с пятнадцатого

21 минуту назад
Груня, они камазистам дают?
ответить

Нет ,,,,,

21 минуту назад
вы чего , машина просто аварийная , и таких тучи ездят которые ни кто не проверяет , а если проверят = то отстегнут и опять ездят , частник есть частник , коррупция есть коррупция во всех сферах жизни этого белогвардейско=власовско-солженицинского режима.
ответить

Жители

26 минут назад
Снова пьянство или работа по 16 часов
ответить

:.

31 минуту назад
Это программа «снос аварийного жилья»
ответить

Груня

36 минут назад
Алкан с пятнадцатого, девок колхозных кадрить )))!!!
ответить

Сейчас появятся

39 минут назад
бабуины,которые скажут-а при чем здесь это.В рифму отвечать не буду-админ удалит,а разъяснить-разъясню.В путинской рашке нет порядка и контроля ни за чем и ни за кем,разве что за деньгами народа,которые путин собирает с нас за ЖКХ,налоги,жратву и пр,кто поумнее-тот понял.Не работают ни законы,ни куя-вы даже не сможете купить авто ни новое,ни с пробегом-нет гарантии,что пробег не будет скручен,а новые-уже были биты еще при погрузке на автовоз.Вобщем-беда ВЕЗДЕ.Это я к тому,что ни гайцы,ни всякие созданные для этого службы-не контролируют-спал ли этот водила,сколько,жара +33,техсостояние Камаза и пр.Зато исправно платим штрафы и налог за тот же CO.откройте зенки НОЧЬЮ в 3.00 часа-СВЕТЛО,НО зато в 21.30-уже НОЧЬ.Зачем допереводились так время??Кто за это отвечает??Вот и ответ-почему НОЧЬЮ влетел...
ответить

да

48 минут назад
ИГИЛ активизировался в области
ответить

Ничего

52 минуты назад
Мядведев сказал, что в будущем рабочий день сократят, и рабочую неделю тоже. А пока держитесь там, и всего вам хорошего.
ответить

куда

55 минут назад
за водкой
ответить

Алкан с пятнадцатого

56 минут назад
Куда он ехал ночью на камазе?
ответить

Еще в рубрике

Рухнувшая во Льве Толстом башня – ничья
#обрушение #Лев Толстой #Астапово
4
Рухнувшая во Льве Толстом башня – ничья

17 минут назад

Происшествия
На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня
#обрушение #водонапорная башня
22
На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

сегодня, 10:35

Происшествия
Трое безработных украли из сарая инструменты
#кража
7
Трое безработных украли из сарая инструменты

сегодня, 09:56

Происшествия
В Липецке ночью ограбили девушку
#грабеж
9
В Липецке ночью ограбили девушку

сегодня, 09:53

Происшествия
В Данкове молодые люди «обнесли» клумбу с розами
#кража
18
В Данкове молодые люди «обнесли» клумбу с розами

сегодня, 09:38

Происшествия
Ночью в Липецке «BMW» снес светофор
#дтп
25
Ночью в Липецке «BMW» снес светофор

сегодня, 09:19

Происшествия