Происшествия
сегодня, 12:35
КамАЗ врезался в дом в Липецкой области
ДТП произошло в Хлевенском районе.
Сегодня ночью в селе Дмитряшевка Хлевенского района, грузовик "КамАЗ", сломав растущие деревца в палисаднике, врезался в дом.
Об этом сообщает сообщество "Привет, Хлевенский район".
По словам очевидцев аварии, водитель грузовика уснул за рулем.
Об этом сообщает сообщество "Привет, Хлевенский район".
По словам очевидцев аварии, водитель грузовика уснул за рулем.
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