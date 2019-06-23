Общество

сегодня, 10:53

Липецкие спасатели предупреждают: столбик термометра сегодня поднимется до +35 и даже выше

5 662
#жара #
1
Липецкие спасатели предупреждают: столбик термометра сегодня поднимется до +35 и даже выше

МЧС распространило экстренное сообщение

ГУ МЧС России по Липецкой области сообщает, что сегодня в Липецкой области ожидается опасное метеоролгическое явление - аномальная жара. Столбик термометра поднимется до +35 и выше.

В связи с этим спасатели рекомендуют: 

"При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

 Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов С и выше. В то же время температура воды составляет +22 С, +26 С. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов.

Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнёте в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60".


5 662
#жара #
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иван

14 минут назад
А вот в Липецком районе народ жаростойкий.Ничего не боится.Празднует в Сырском ПРОВОДЫ РУСАЛОК.Поет и пляшет. .
ответить

дима

17 минут назад
наслаждайтесь а то мало ли такой жары уже может и не быть этим летом
ответить

Это

20 минут назад
Не жара,а вонючая духота.
ответить

112

37 минут назад
в конце пред нед даже днем будет около +15 а это как в финале сентября а то и начале октября а ночью и во все ниже +8 таким образом средняя суточная станет ниже 10 градусов а значит пора включать отопление.
ответить

ИГП

41 минуту назад
Дайте сахару Украине !!!
ответить

Еще в рубрике

А знаете ли вы, как Липецк обзавелся собственным морем 42 года назад?
#знаете ли вы #краеведение
2
А знаете ли вы, как Липецк обзавелся собственным морем 42 года назад?

54 минуты назад

Общество
Под Липецком перевернулся автомобиль
#Авария #ДТП
6
Под Липецком перевернулся автомобиль

вчера, 16:51

Общество
Александр Шерин выдвинут ЛДПР кандидатом на должность главы администрации Липецкой области
#выборы главы региона
143
Александр Шерин выдвинут ЛДПР кандидатом на должность главы администрации Липецкой области

вчера, 14:34

Общество
25 красноармейцев с почестями перезахоронили на «Тербунском рубеже»
#перезахоронение #Тербунский рубеж
17
25 красноармейцев с почестями перезахоронили на «Тербунском рубеже»

вчера, 13:37

Общество
Жители улицы Горького жалуются на брошенные во дворе автомобили (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
24
Жители улицы Горького жалуются на брошенные во дворе автомобили (ФОТО)

вчера, 13:22

Общество
С понедельника на переходах в Липецке будут дежурить автоинспекторы
#правила дорожного движения
12
С понедельника на переходах в Липецке будут дежурить автоинспекторы

вчера, 11:33

Общество