В мире

13 минут назад

Пикап протаранил колонну мотоциклистов в США

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Пикап протаранил колонну мотоциклистов в американском штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN.

Авария произошла в городе Рандолф, сообщение поступило в полицию 21 июня около 18:30 по местному времени (22 июня 01:29 мск). Капитан полиции Крис Веттер сообщил, что в результате аварии погибли семь человек. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести, одного по воздуху экстренно доставили в медцентр в штате Мэн.

На данный момент причины происшествия неизвестны. Водитель работал в транспортной компании, в пикапе он был один. Также неизвестно находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших, сообщает iz.ru

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