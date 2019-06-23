13 минут назад
Пикап протаранил колонну мотоциклистов в США
Пикап протаранил колонну мотоциклистов в американском штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN.
На данный момент причины происшествия неизвестны. Водитель работал в транспортной компании, в пикапе он был один. Также неизвестно находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших, сообщает iz.ru