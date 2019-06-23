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16 минут назад

Глава эфиопского штата Амхара и его помощник погибли при неудавшейся попытке переворота

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Нападение на представителей власти совершили 22 июня

Глава штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли при неудавшейся попытке захвата власти, предпринятой вооруженными отрядами в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Отмечается, что нападение на представителей власти было совершено в субботу. Глава службы безопасности штата, генерал армии Асамниу Тсиге стоит за неудавшейся попыткой захвата власти в регионе, сообщило агентство. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда информировало, что начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения. За несколько часов до этого правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны, сообщает tass.ru

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