Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

Шесть человек, в том числе пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести в субботу вечером при столкновении катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области, сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону.





По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу.



Помощь еще двоим взрослым оказывают в Центральной районной больнице Калязинского района. По информации регионального управления МЧС, все пострадавшие являются жителями Москвы, сообщает



"Всего в лодке находились восемь человек, пострадали шесть - один взрослый, пятеро детей. Троих пострадавших сейчас доставляют в детскую областную клиническую больницу Твери санитарной авиацией, двоих детей доставляют на реанимобиле", - сказала собеседница агентства.По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу.Помощь еще двоим взрослым оказывают в Центральной районной больнице Калязинского района. По информации регионального управления МЧС, все пострадавшие являются жителями Москвы, сообщает tass.ru