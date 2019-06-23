18 минут назад
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
Шесть человек, в том числе пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести в субботу вечером при столкновении катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области, сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону.
По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу.
Помощь еще двоим взрослым оказывают в Центральной районной больнице Калязинского района. По информации регионального управления МЧС, все пострадавшие являются жителями Москвы, сообщает tass.ru