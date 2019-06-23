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19 минут назад

SpaceX запустит в космос прах 152 человек

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Американская компания SpaceX отправит на орбиту сверхмощную ракету-носитель Falcon Heavy, который выведет не только спутники, но также прах 152 человек. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Похоронный полет» организовала компания под названием Celestis Memorial Spaceflights. За одно место желающим доставить капсулу с 7 гр пепла на орбиту придется заплатить $5 тыс.

Кроме того, на каждой капсуле будет выгравированного сентиментальное послание, например, одно из них звучит как «Дотянись до звезд!». Пуск назначен с космодрома во Флориде на поздний вечер 24 июня.

11 июня сообщалось, что новейшие разработки NASA и ВС США, такие как атомные часы, зонд на «чистом топливе» и другие, отправятся в испытательный полет на сверхмощной ракете-носителе Falcon Heavy.

Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет-носителей. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т., сообщает iz.ru

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