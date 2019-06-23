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31 минуту назад
15-летний подросток погиб под завалом песка
Тело парня вытащили спасатели
В городе Дивногорск Красноярского края подростка завалило песком в карьере. Тело парня достали спасатели.
Трагедия произошла недалеко от конного клуба «Талисман». Краевые спасатели получили сообщение о ом, что под песком погребен человек. Специалисты выехали на место происшествия — к 44-му километру трассы Р-257.
Оказалось, что погибший — 15-летний парень, под ногами которого рухнул песок. Он не смог самостоятельно выбраться и погиб под завалом. Отчим попытался найти подростка самостоятельно, но похоже обратился за помощью спасателей.
Тело погибшего достали ночью. Предварительно сообщается, что мальчик скончался из-за того, что песок сдавил его грудь. Следователи ищут владельцев песчаных насыпей, сообщает news-r.ru
Трагедия произошла недалеко от конного клуба «Талисман». Краевые спасатели получили сообщение о ом, что под песком погребен человек. Специалисты выехали на место происшествия — к 44-му километру трассы Р-257.
Оказалось, что погибший — 15-летний парень, под ногами которого рухнул песок. Он не смог самостоятельно выбраться и погиб под завалом. Отчим попытался найти подростка самостоятельно, но похоже обратился за помощью спасателей.
Тело погибшего достали ночью. Предварительно сообщается, что мальчик скончался из-за того, что песок сдавил его грудь. Следователи ищут владельцев песчаных насыпей, сообщает news-r.ru