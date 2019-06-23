Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посчитала, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну







В интервью телеканалу Euronews Зурабишвили особо отметила, что единственная перспектива Грузии — Евросоюз. Она признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, что не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию.Зурабишвили посчитала неправильным решение российского президента Владимира Путина приостановить полеты в Грузию. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — заявила президент.По ее словам, политики и руководители должны решить существующую проблемы и «объединить грузинские территории». «Но это не должно ни коем образом влиять на туристов и население», — добавила она.Зурабишвили добавила, что несмотря на большое число российских туристов в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов и участием приезжих и местного населения».Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии. В этой стране с 20 июня проходят акции протеста. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.Оппозиция в Грузии потребовала отставки спикера парламента и запрета правящей партии «Грузинская мечта». Зурабишвили в свою очередь заявила, что «пятой колонной» в стране пытается управлять Россия, которая является «врагом и оккупантом». В интервью Euronews президент Грузии пояснила, что в Грузии «совсем не трудно играть на чувствах людей, будоражить их».