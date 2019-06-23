Трое безработных украли из сарая инструменты

В сарай они приникли через окно

22 июня в ОМВД России по Усманскому району обратился 54-летний житель Усманского района с заявлением о том, что в селе Кривка неизвестными путем отжима окна из сарая дома совершена кража триммера, шуруповерта, бензопилы, паяльника, 20 метров трехжильного медного провода и дрели.



Полицейскими по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в ОМВД неработающие 27-ми, 25-ти и 30-ти летние местные жители. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.