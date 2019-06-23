Происшествия

48 минут назад

Трое безработных украли из сарая инструменты

3 335
#кража
Трое безработных украли из сарая инструменты

В сарай они приникли через окно

22 июня в ОМВД России по Усманскому району обратился 54-летний житель Усманского района с заявлением о том, что в селе Кривка неизвестными путем отжима окна из сарая дома совершена кража триммера, шуруповерта, бензопилы, паяльника, 20 метров трехжильного медного провода и дрели.

Полицейскими  по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в ОМВД неработающие 27-ми, 25-ти и 30-ти летние местные жители. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.         
3 335
#кража

Комментарии (3)

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Химик

1 минуту назад
Цука! Не успели бухнуть!
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Радиотехник

8 минут назад
Раскрыта кража века! А за паяльник вообще надо пожизненное давать...
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Енот

20 минут назад
Украл,выпил,в тюрьму-романтика
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