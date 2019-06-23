Происшествия

51 минуту назад

В Липецке ночью ограбили девушку

2 926
#грабеж
В Липецке ночью ограбили девушку

Грабитель задержан

22 июня в отдел №2 УМВД России по Липецку обратилась 28-летняя липчанка с заявлением о том, что 22 июня в 01:30 у дома по ул.Вермишева неизвестный с применением физического насилия открыто похитил у неё сумку, в которой находились деньги в сумме 2000 рублей и документы. 

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отделение полиции неработающий 43-летний житель Липецка. По факту грабежа  возбуждено и расследуется уголовное дело.
2 926
#грабеж

Комментарии (2)

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Золотая рыбка.

13 минут назад
" и не выходите ночью на болота, когда силы зла властвуют безраздельно". Ещё Конан Дойль писал.
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Енот

18 минут назад
Уедет
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