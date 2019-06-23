В Липецке ночью ограбили девушку

Грабитель задержан

22 июня в отдел №2 УМВД России по Липецку обратилась 28-летняя липчанка с заявлением о том, что 22 июня в 01:30 у дома по ул.Вермишева неизвестный с применением физического насилия открыто похитил у неё сумку, в которой находились деньги в сумме 2000 рублей и документы.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отделение полиции неработающий 43-летний житель Липецка. По факту грабежа возбуждено и расследуется уголовное дело.