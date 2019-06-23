В Данкове молодые люди «обнесли» клумбу с розами

Женихи, пришедшие к девушке, не давали спать всему дому

Сегодня под утро на улице Молодежной, группа парней оборвали клумбу с розами. Видео опубликовано в сообществе «Данков – мой город!»Жительница дома, во дворе которого молодые люди «обнесли» клумбу с розами, говорит, что парень, пришедшие к молодой особе, живущей в этом доме, гуляли всю ночь, ломились к ней в двери. На видео слышно, что другая женщина, похоже звонит в полицию. А парень с букетом роз скрывается с места происшествия