Происшествия

сегодня, 09:38

В Данкове молодые люди «обнесли» клумбу с розами

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#кража
В Данкове молодые люди «обнесли» клумбу с розами

Женихи, пришедшие к девушке, не давали спать всему дому

Сегодня под утро на улице Молодежной, группа парней оборвали клумбу с розами.  Видео опубликовано в сообществе «Данков – мой город!»




Жительница дома, во дворе которого молодые люди «обнесли» клумбу с розами, говорит, что парень, пришедшие к молодой особе, живущей в этом доме, гуляли всю ночь, ломились к ней в двери. На видео слышно, что другая женщина, похоже  звонит в полицию. А парень с букетом роз скрывается с места происшествия

4 468
#кража

Комментарии (4)

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Как то так

10 минут назад
Цветоводам, правильно мыслишь. Даже в фильме "Офицеры" Лановой с клумбы у министерства нарвал букет и никого это не возмущало. А здесь пацан нарвал девчонке цветов она прибалдеет. В Данкове есть ещё один долбанутый дом "чернобыльский". Там несколько придурков-активистов всей округе житья не дают. Лодыры конченные. Товарищ Швондер отдыхает
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Цветоводам

39 минут назад
Расстреливать нужно на месте сорванцов. А если серьёзно, то что уж случилось? Сами что-ли молодыми не были? Как правило бабье на котором клейма не где ставить в молодости, потом очень уж правильными хотят выглядеть.
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ВВП

46 минут назад
Быдляки ..они везде одинаковые.....
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:

сегодня, 09:44
Романтики,однако.
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