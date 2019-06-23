Происшествия
сегодня, 09:19
Ночью в Липецке «BMW» снес светофор
Авария произошла на пустой дороге
Сегодня ночью на улице Катукова автомобиль «BMW» снес светофор, наехал колесом на бетонный "фундамент" свалившегося светофора и чуть не опрокинулся.
Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.
Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.
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