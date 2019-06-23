Происшествия

сегодня, 09:19

Ночью в Липецке «BMW» снес светофор

14 1915
#дтп
Ночью в Липецке «BMW» снес светофор

Авария произошла на пустой дороге 

Сегодня ночью на улице Катукова автомобиль «BMW» снес светофор, наехал колесом на бетонный "фундамент" свалившегося светофора и чуть не опрокинулся.

Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.

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14 1915
#дтп

Комментарии (14)

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гостья

1 минуту назад
АВТОБУСНИК, неее...мужик на лошади))))))))
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Недоделанный баварец

9 минут назад
Споткнулся в Липецке )))
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ВОДИТЕЛЬ

37 минут назад
Там камера есть, запрашивайте видео и все станет ясно!
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Кристинкам

38 минут назад
Жалко машинку((лучшеб мне отдал ее
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$

39 минут назад
Машина хорошая , только досталась она уроду.
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111

49 минут назад
машина хорошая
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Хоккеист

56 минут назад
Так это же Колесо017...думал по льду * в доспехах
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Ака

58 минут назад
* сам не заработал. Папа или мама купил. Так ему и надо ооо.
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гость

59 минут назад
летел с бешеной скоростью, а потом кто то ему виноват, своего бревна в глазу не видят
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Перекуп

сегодня, 09:42
А теперь в ближайшее время ищем на авто.ру и прочих площадках белый BMW.
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