26-летняя девушка утонула в Липецке

Сегодня вечером в реке Воронеж на пляже поселка Тракторостроителей утонула 26-летняя девушка.Ее тело со дна реки достали спасатели Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области.Обстоятельства гибели молодой липчанки выясняют сотрудники правоохранительных органов.Сегодня же в Данкове спасатели УГПСС вытащили из воды тонущих 6-летнего ребенка и женщину. Их оперативно доставили на берег и оказали медицинскую помощь.