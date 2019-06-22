Происшествия

21 минуту назад

26-летняя девушка утонула в Липецке

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#происшествия на воде
26-летняя девушка утонула в Липецке
Сегодня вечером в реке Воронеж на пляже поселка Тракторостроителей утонула 26-летняя девушка.

Ее тело со дна реки достали спасатели Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области. 

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Обстоятельства гибели молодой липчанки выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня же в Данкове спасатели УГПСС вытащили из воды тонущих 6-летнего ребенка и женщину. Их оперативно доставили на берег и оказали медицинскую помощь. 

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#происшествия на воде

Комментарии (1)

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13 секунд назад
Очень жаль!! Родственникам соболезную. Сил и терпения перенести горе
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