Происшествия
21 минуту назад
26-летняя девушка утонула в Липецке
Сегодня вечером в реке Воронеж на пляже поселка Тракторостроителей утонула 26-летняя девушка.
Ее тело со дна реки достали спасатели Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Обстоятельства гибели молодой липчанки выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня же в Данкове спасатели УГПСС вытащили из воды тонущих 6-летнего ребенка и женщину. Их оперативно доставили на берег и оказали медицинскую помощь.
Ее тело со дна реки достали спасатели Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Обстоятельства гибели молодой липчанки выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня же в Данкове спасатели УГПСС вытащили из воды тонущих 6-летнего ребенка и женщину. Их оперативно доставили на берег и оказали медицинскую помощь.
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