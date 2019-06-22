Спорт

35 минут назад

Анастасия Козлова из Грязей лихо выступила в чемпионате Европы по вольной борьбе

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#Вольная борьба
Анастасия Козлова из Грязей лихо выступила в чемпионате Европы по вольной борьбе

В первых двух схватках наша девушка громила соперниц и уступила только в полуфинале по решению судей.

Сегодня в Фаэнце (Италия) завершилось первенство Европы по вольной борьбе среди кадетов (до 18 лет).

Под флагом сборной России выступала представительница Грязей Анастасия Козлова в весовой категории до 69 кг, которая в итоге завоевала «бронзовую» медаль.

Казалось, что жребий был немилостив в нашей спортсменке: в первой же схватке ей пришлось встречаться с хозяйкой ковра итальянкой. Однако Анастасия буквально смела соперницу, одержав победу со счетом – 11:0.

Ни одного балла Козлова не отдала и девушке из Польши: вела 9:0, но и на этом не остановилась, а бросила противницу на «туше».

В полуфинале россиянка встретилась с Лили Ухфавли из Венгрии – упорнейшая встреча завершилась вничью – 1:1, но по активности судьи отдали победу венгерке, которая затем и стала победительницей соревнований. А у Козловой – «бронза».

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#Вольная борьба

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