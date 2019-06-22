Дублеры «Металлурга» проиграли самому принципиальному сопернику

Былое «дерби» «Факел» - «Металлург» сейчас встречается только у молодежи.

Сегодня в первенстве СФФ «Центр» состоялось «дерби» представителей двух центрально-черноземных клубов: «Факел-М» принимал «Металлург-М». Воронежцы выиграли с минимальным счетом – 1:0.

Последнее «центрально-черноземное дерби» взрослых команд Воронежа и Липецка прошло в далеком 2015 году. Тогда 10 апреля «Факел» и «Металлург» сыграли вничью в Липецке – 1:1, «огненные» после этого пошли на повышение, а «сталевары» все еще остаются во второй лиге.

«Факел» последние 4 сезона провел в ФНЛ, умудрившись трижды (!) вылететь, но его всякий раз оставляли в Лиге, поскольку не находились желающие заменить его из числа команд нижнего дивизиона. Что еще раз подтверждает: для игры в ФНЛ главное – желание. Болельщикам двух городов остается только вспоминать былые жаркие баталии, да довольствоваться их тенью – встречами дублеров.

К слову, единственная за три сезона гостевая победа «Металлурга-М» была одержана ровно два года назад – в июне 2017 года, когда липчане обыграли воронежских сверстников – 1:0, благодаря голу своего нынешнего капитана Владислава Колченко. С тех пор «Факел-М» трижды обыгрывал липчан (2:0 во втором круге-2017, 1:0 дома и 2:0 на выезде в 2018 году), и вот теперь победил в четвертый раз, вновь «всухую».

Победный мяч сегодня воронежцы забили на исходе первого тайма: прострел в штрафную привел к неразберихе среди липецких защитников, и игрок хозяев Владислав Коробкин вколотил мяч в сетку.

Тренеры липчан признали, что стопроцентных возможностей их команда в Воронеже не создала, а отметили лишь два удара еще при равном счете в исполнении Колченко и Андрея Мохова.

«Металлургу-М» стало еще сложнее отыграться, когда в середине 2-го тайма защитник Максим Скопинцев зачем-то на чужой половине поля от души врезал по ногам игроку соперников, за что увидел перед собой прямую красную карточку.

Вдесятером под палящим солнцем липчан не хватило даже на финальный штурм, в итоге – 5-е поражение в восьми матчах первенства.

«Металлург-М» (стартовый состав): Зеленов, Скопинцев, Болдырев, М.Кукин, Елисеев, Мохов, З.Иванников, Смирных, Глебов, Колченко, Разомазов.



Фото vk.com/fakelm

