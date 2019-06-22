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29 минут назад

13-летний школьник получил приз «За лучшую технику» в турнире по ММА (ФОТО)

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#ММА #смешанные единоборства
13-летний школьник получил приз «За лучшую технику» в турнире по ММА (ФОТО)

В Липецке юные бойцы испытали себя в жестком виде единоборств.

Открытый областной турнир по смешанным единоборствам ММА среди юношей прошел во дворце спорта «Динамо».

На ковер вышли представители липецких клубов, а также бойцы из Грязинского, Чаплыгинского, Лебедянского, Краснинского, Липецкого районов.

Смешанные единоборства – очень жесткий вид спорта, который иногда называют боями без правил, а в Липецке соревновались спортсмены, самым старшим из которых было 18 лет, а младшим – 10.

Организаторы объяснили, что самые юные бойцы в возрастной категории 10-11 лет соревновались по облегченным правилам, в которых запрещены удары в голову ногами и удушающие приемы. За здоровьем всех участников внимательно следили судьи и тренеры, поэтому в десятках поединков не было зафиксировано ни одной серьезной травмы.

Приз «За лучшую технику» получил один из самых юных участников Богдан Коровин из липецкого клуба «Чемпион», ставший победителем среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 57 кг. Богдан выиграл два боя: первый – досрочно ввиду явного преимущества за счет ударной техники рук и ног, второй – удушающим приемом.

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Среди победителей также оказались его одноклубники Константин Лазарь, Глеб Ногтиков и Кристина Поленникова, чем наверняка порадовали попечителя клуба «Чемпион» начальника ГУ МЧС по Липецкой области Михаила Салфетникова.

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Отличились и динамовцы Дмитрий Баранников, Александр Ермаков, представители Чаплыгинского и Грязинского районов Николай Поляков и Иван Давыдов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Липецкой области, корой предстоит принять участие в межрегиональных и всероссийских турнирах, первый из которых состоится в конце июня в Белгороде.

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- Мы очень рады за наших воспитанников, – подвел итог главный судья прошедших соревнований региональный представитель Союза ММА России по Липецкой области Сергей Калгин, - Да, смешанные единоборства – жесткий вид спорта, но мы должны воспитывать настоящих мужчин, бойцов, тех, кто потом окажется в состоянии защитить свою Родину.

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#ММА #смешанные единоборства

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