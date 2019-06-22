Липчанин Алексей Ефанов допрыгнул до «бронзы» первенства России

А копьеметательница Валерия Кучина впервые выступила после травмы.

Липчанин Алексей Ефанов в Калуге выиграл «бронзовую» медаль чемпионата России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет.

В секторе для прыжков в высоту Ефанов отлично начал выступление, с первой попытки взяв высоту 205 см, а затем и 210 см. Следом Ефанов заявил 215 см (норматив мастера спорта), но истратив все свои попытки, так и не сумел ее покорить.

Итог – 3-е место, которое липчанин разделил с Кириллом Ведешкиным из Магнитогорска, показавшим такой же результат – 210 см. Чемпионом стал Матвей Рудник из Омска, прыгнувший на 219 см, второе место у Роман Вархутдинов из Оренбурга, показавшего 219 см, но затем уступившего Рудику в перепрыжке.

Вышла на старт и недавно получившая от IAAF нейтральный статус (и соответственно возможность выступать на международных турнирах) липецкая копьеметательница Валерия Кучина, но при личном рекорде 55.55 м она послала копье на 47,46 метра, что принесло ей 6-е место. При этом Валерия впервые выступала после травмы плеча и операции.

Призовую «тройку» здесь составили Мария Курбатова (Ростов-на-Дону) - 52,56, Наталья Коваленко (Волгоград) - 49,99 и Анна Маликина (Петрозаводск) - 48,90.



Фото Ленар Рахматуллин (ВФЛА)

