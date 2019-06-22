В чемпионате России липецкого многоборца подвело копье

Сергея Тимшина все равно нужно поздравить с «серебром».

Липчанин Сергей Тимшин стал «серебряным» призером завершившегося в Смоленске чемпионата России по легкоатлетическим многоборьям.

Этот вид по праву считается самым сложным у «королевы спорта»; женщины соревнуются в семиборье, а мужчины – в десятиборье т.е. с 10 дисциплинах.

25-летний липчанин в итоге набрал 7 961 очко, что является очень приличным показателем. Опередить нашего примерно на сотню баллов смог Артем Лукьяненко, который параллельным зачетом выступает за Москву и Ростовскую область – 8 064. Третье место занял немного отставший от Тимшина Евгений Лиханов (Москва/Красноярский край) - 7 895.

Результат нашего земляка сложился из следующих показателей: 100 м - 10,79; длина - 7,25; ядро - 13,67; высота - 212; 400 м - 49,19; 110 м с/б - 14,24; диск - 41,36; шест - 480; копьё - 52,27; 1500 м - 4.50,64.

Тимшин вполне смог стать и чемпионом, ведь он лидировал после восьми (!) видов программы. Но метание копья не пошло из-за старой травмы, результат – 52,27 принес всего 622 очка, а снаряд соперника улетел на 8 метров дальше, что добавило в его копилку 747 очков (вот вам и итоговая разница в баллах!). Добавим, что Тимшину не хватило всего 25 очков до личного рекорда, установленного еще в 2015 году

Еще один наш земляк Максим Королев финишировал на 9-м месте – 7316 очков.