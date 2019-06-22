Происшествия

сегодня, 13:43

Липчанин заплыл на середину Воронежа и чуть не утонул

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#происшествия на воде
Липчанин заплыл на середину Воронежа и чуть не утонул

Ему на помощь пришли спасатели

Сегодня на пляже поселка Тракторостройтелей спасатели УГПСС Липецкой области спасли мужчину, который заплыл на середину реки Воронеж и начал тонуть. 

Оперативно среагировавшие спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

С начала купального сезона в Липецкой области утонули 12 человек.
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#происшествия на воде

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