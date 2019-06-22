Происшествия
сегодня, 13:43
Липчанин заплыл на середину Воронежа и чуть не утонул
Ему на помощь пришли спасатели
Сегодня на пляже поселка Тракторостройтелей спасатели УГПСС Липецкой области спасли мужчину, который заплыл на середину реки Воронеж и начал тонуть.
Оперативно среагировавшие спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
С начала купального сезона в Липецкой области утонули 12 человек.
Оперативно среагировавшие спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
С начала купального сезона в Липецкой области утонули 12 человек.