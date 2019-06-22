Липчанин заплыл на середину Воронежа и чуть не утонул

Ему на помощь пришли спасатели

Сегодня на пляже поселка Тракторостройтелей спасатели УГПСС Липецкой области спасли мужчину, который заплыл на середину реки Воронеж и начал тонуть.



Оперативно среагировавшие спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.



С начала купального сезона в Липецкой области утонули 12 человек.

