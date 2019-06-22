25 красноармейцев с почестями перезахоронили на «Тербунском рубеже»

Останки защитников Тербунского района обнаружены поисками во время «Вахты памяти»

Сегодня на мемориале «Тербунский рубеж» в селе Озёрки состоялось перезахоронение останков 25 красноармейцев, обнаруженных в местах боев во время весенней «Вахты Памяти» поисковиками клубов «Зверобой», «Заря» и «Неунываки».



Бойцы погибли, защищая район, дважды подвергшийся нападениям немцев – в 1941-м и 1943-м годах. Красноармейцев похоронили с воинскими почестями. После погребения их память почтили минутой молчания.



