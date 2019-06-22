«Металлург» продолжит тренировать Сергей Машнин, задача – место не ниже третьего

Вчера состоялось заедание Совета учредителей ФК "Металлург".

Вчера на стадионе «Металлург» состоялось заседание Совета учредителей липецкого футбольного клуба. Главные его решения – перед командой будет поставлена прежняя задача бороться за место в призовой «тройке», главным тренером останется Сергей Машнин.

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» завоевал «бронзовые» медали в группе «Центр», оказавшись на пьедестале впервые за 11 лет. Многие болельщики ждали, что после этого успеха перед «сталеварами» поставят еще более высокие цели – например, выход в ФНЛ. Тем более что врио губернатора Игорь Артамонов пообещал увеличить финансирование липецкого футбола. Но в итоге задача осталась такой же, как и перед прошлым сезоном.

А вот добиться ее выполнения наверняка станет сложнее. По информации GOROD48, состав группы «Центр» в будущем сезоне может расшириться до 16 команд: прежний состав участников покинуло вышедшее в ФНЛ столичное «Торпедо», а добавиться планируют сразу три команды: тульский «Арсенал-2», столичные «Родина» и «Арарат». Последний выигрывал турнир в «Центре» в позапрошлом сезоне-2018/19, затем переехал играть в чемпионат Армении, но теперь решил вернуться. Прежних «звезд» калибра Романа Павлюченко и Марата Измайлова в команде уже нет, но ее костяк составляют опытные бойцы, многие из которых прошли через Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ), поэтому «Арарат» способен составить достойную конкуренцию уже заявившим о задаче добиться повышения в классе (и собирающий соответствующий по силе состав) саратовскому «Соколу» и брянскому «Динамо».

Получается, что «Металлургу» для решения его целей нужно будет «выбивать» из призовой «тройки» кого-то из сильных и лучше укомплектованных конкурентов – «Сокол», «Динамо» или «Арарат», не говоря уже о том, что и другие команды способны побороться за «верхние этажи» в турнирной таблице.

Сделать это будет тем более тяжело, поскольку «красно-черные» уже понесли потери в составе: лучший бомбардир Николай Иванников не прошел в состав клуба ФНЛ «Мордовия», но уже обговорил условия соглашения с тольяттинским «Акроном» (группа «Урал-Поволжье»), защитник Глеб Подковыров уже заключил контракт с клубом «Энергия Луки» из Великий Лук (группа «Запад»), один из немногих иногородних футболистов уроженец Воронежа Данил Неплюев уехал на просмотр в родной «Факел».

Своеобразным выходом из сложившейся ситуации может стать частичный отказ от ставки на местных воспитанников. По информации GOROD48, тренерскому штабу дадут возможность подобрать по одному иногороднему исполнителю в каждую линию.

Искать качественных игроков на липецкую зарплату придется главному тренеру Сергею Машнину. Руководству клуба поручено заключить с Машниным новый контракт – переговоры начнутся в понедельник. В последнее время в СМИ мелькала информация, что руководство клуба хочет убрать главного тренера «сталеваров», но на деле этого не произошло – Машнин выполнил задачу на прошлый сезон и привел «Металлург» к медалям, поэтому оснований для смены тренера Совет учредителей не увидел

Как рассказал GOROD48 сам Сергей Машнин, уже на следующей неделе «Металлург» приступит к тренировкам – одним из последних в группе «Центр». Параллельно с футболистами будут заключать контракты на будущий сезон.



Отметим, что Совет учредителей вчера собрался в новом составе: в его работе впервые приняли участие и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина, новый начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин, а также старожилы Совета вице-губернатор Юрий Таран и директор по безопасности ПАО «НЛМК» Сергей Мельник.

По нашей информации, не исключено еще одно заседание Совета учредителей этим летом – в том числе для того, чтобы скорректировать бюджет, исходя из подсчетов, сколько средств потребует новая борьба за призовое место. Кроме того, не исключены перестановки в руководстве клуба.