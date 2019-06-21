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Мужчина прострелил живот 4-летнему мальчику

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#покушение на убийство
Мужчина прострелил живот 4-летнему мальчику

Покушение на убийство произошло в Воронеже.

Полиция задержала 42-летнего воронежца, подозреваемого в покушении на убийство четырехлетнего ребенка, сообщила пресс-служба СУ СК в пятницу, 21 июня. Выстрел прогремел вечером 20 июня на территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе Воронежа. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета ребенку в живот. Хирурги извлекли из живота мальчика пулю. Ребёнок находится в реанимации.

Задержанный 42-летний мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас правоохранители ведут работу над установлением мотива совершенного преступления и всех обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
178
#покушение на убийство

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