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В деле Голунова нашли нарушения полицейских

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#Голунов
В деле Голунова нашли нарушения полицейских

Полиция выявила нарушения в работе сотрудников внутренних дел, занимавшихся уголовным делом в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы. Расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства.

- В результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при осуществлении оперативно-разыскной деятельности, - рассказали в ведомстве.

Дело направят в столичную прокуратуру, где будет решён вопрос о его передаче в СК для предварительного следствия.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, напоминает РБК. Полицейские сообщили, что нашли у него наркотики, а при обыске у него дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Голунов предполагал, что возбужденное против него уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью.

Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.

11 июня министр МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста, уточняют РИА Новости.

Президент России Владимир Путин также уволил двух генералов МВД.
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#Голунов

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