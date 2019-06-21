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УК пополнят статьей об осквернении памятников воинам

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#вандализм
Виновных в осквернении или разрушении российских военных захоронений и исторических мемориалов предложили привлекать к уголовной ответственности, говорится в двух законопроектах, разработанных Минобороны. «Известия» ознакомились с копиями документов. 

В первом законопроекте предлагается добавить в УК статью 243.4 «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». В качестве наказания за нарушения этой статьи злоумышленникам будет грозить штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Вторая инициатива называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к осквернению российских воинских захоронений и мемориалов. При этом меры будут касаться не только вандалов, но и тех, кто призывает к подобным деяниям. 

По мнению замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, предложения Минобороны могут стать профилактической мерой по охране памятников воинской славы и культуры за рубежом, которые сейчас законом фактически не защищены. 

Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, в ближайшее время пакет законопроектов поступит в правительство РФ. 
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#вандализм

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