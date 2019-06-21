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сегодня, 16:13

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

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#МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти. 

Таким образом, в МФЦ можно будет зарегистрировать брак, подать заявление в полицию и иск в суд. Это следует из презентации проекта реформы, подготовленной Министерством экономического развития для правительства, пишут сегодня «Известия»

Согласно документу, в центры также передадут функции по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний: ЖКХ, естественных монополий, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Кроме того, МФЦ станут единым пунктом сбора биометрических данных россиян. 

При этом приемные госструктур, контактирующие с населением и бизнесом, будут постепенно ликвидировать. 

По словам главы Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, многофункциональные центры, таким образом, станут автономной госструктурой, действующей на стороне населения и бизнеса, независимо от интересов органов власти. 
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#МФЦ

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