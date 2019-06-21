сегодня, 16:13
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Согласно документу, в центры также передадут функции по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний: ЖКХ, естественных монополий, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Кроме того, МФЦ станут единым пунктом сбора биометрических данных россиян.
При этом приемные госструктур, контактирующие с населением и бизнесом, будут постепенно ликвидировать.
По словам главы Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, многофункциональные центры, таким образом, станут автономной госструктурой, действующей на стороне населения и бизнеса, независимо от интересов органов власти.