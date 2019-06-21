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Суд арестовал главу района
Евгений Жирков работал в Балашихе мэром. Следствие считает, что чиновник брал взятки недвижимостью.
Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщает пресс-служба Басманного районного суда Москвы. Чиновник был задержан по обвинениям в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Жиркову вменяется в ответственность получение нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м (около 73 млн рублей) от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию. Как считает следствие, преступление было совершено ещё в 2015 году, когда чиновник был главой Балашихи.
По месту жительства и работы Евгения Жиркова, а также в домах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством об аресте чиновника на два месяца, уточняет «Коммерсант». Суд ходатайство удовлетворил — чиновник арестован и будет находиться под стражей до 13 августа.
Жиркову вменяется в ответственность получение нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м (около 73 млн рублей) от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию. Как считает следствие, преступление было совершено ещё в 2015 году, когда чиновник был главой Балашихи.
По месту жительства и работы Евгения Жиркова, а также в домах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством об аресте чиновника на два месяца, уточняет «Коммерсант». Суд ходатайство удовлетворил — чиновник арестован и будет находиться под стражей до 13 августа.