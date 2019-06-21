В России
7 минут назад
2 500 свиней задохнулись на ферме
На предприятии вышла из строя вентиляционная система.
На одной из свиноводческих площадок ООО «Вердазернопродукт» в Сараевском районе Рязанской области в ночь на 19 июня произошел массовый падеж скота. Погибли около 2 500 свиней. Эксперт рассматривали версию с отравлением, но исследование показало, что животные задохнулись.
- Причиной гибели животных стало удушье из-за отказа вентиляционной системы, - сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на Алексея Новикова, начальника районной ветеринарной станции.
Трупы свиней утилизируют на специализированных предприятиях Рязанской и Липецкой областей.
- Причиной гибели животных стало удушье из-за отказа вентиляционной системы, - сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на Алексея Новикова, начальника районной ветеринарной станции.
Трупы свиней утилизируют на специализированных предприятиях Рязанской и Липецкой областей.