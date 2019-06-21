В России

7 минут назад

2 500 свиней задохнулись на ферме

26
#свиньи #вентиляция
2 500 свиней задохнулись на ферме

На предприятии вышла из строя вентиляционная система.

На одной из свиноводческих площадок ООО «Вердазернопродукт» в Сараевском районе Рязанской области в ночь на 19 июня произошел массовый падеж скота. Погибли около 2 500 свиней. Эксперт рассматривали версию с отравлением, но исследование показало, что животные задохнулись.

- Причиной гибели животных стало удушье из-за отказа вентиляционной системы, - сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на Алексея Новикова, начальника районной ветеринарной станции.

Трупы свиней утилизируют на специализированных предприятиях Рязанской и Липецкой областей. 
26
#свиньи #вентиляция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве и КЧР задержаны экстремисты
#экстремизм #исламисты
В Москве и КЧР задержаны экстремисты

23 минуты назад

В России
Украинцы предпочитают отдых в Крыму
#туризм
Украинцы предпочитают отдых в Крыму

31 минуту назад

В России
Автоинспекторы могут получить новые права
#ГИБДД #полномочия
Автоинспекторы могут получить новые права

37 минут назад

В России
Путин оправдал высокие зарплаты чиновников
9
Путин оправдал высокие зарплаты чиновников

вчера, 15:04

В России
#пенсии
1
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН

вчера, 10:55

В России
Эксперты рассказали о рекордном росте мобильного интернет-трафика в России

вчера, 10:52

В России