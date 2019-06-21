В мире
20 минут назад
Иран не стал сбивать самолет из США
Ближневосточная страна заметила самолет-разведчик.
Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.
Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. При этом в США утверждают, что аппарат уничтожили в международном пространстве, уточняют РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. При этом в США утверждают, что аппарат уничтожили в международном пространстве, уточняют РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.