В России
24 минуты назад
В Москве и КЧР задержаны экстремисты
Силовики вычислили 12 злоумышленников.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов, планировавших построить на Кавказе шариатское государство. Об этом рассказали в Центре общественных сообщений ведомства в пятницу, 21 июня. Были задержаны 12 членов группы, одного из них силовики обнаружили в Москве. В домах подозреваемых при обысках удалось найти огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также религиозную литературу экстремистского содержания. Помимо сотрудников спецслужбы, в задержании принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии. Ячейка радикальных исламистов разделяла идеи группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, признанной в России экстремистской.
- Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет ТВЦ.
*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» — экстремистская организация, запрещена на территории России.
- Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет ТВЦ.
*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» — экстремистская организация, запрещена на территории России.