В России
40 минут назад
Автоинспекторы могут получить новые права
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МВД планирует расширить полномочия сотрудников ГИБДД.
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ». В ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД было предложено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в целях сокращения составов ДТП.
Ведомство предлагает наделить автоинспекторов полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов. Проект этого документа должен быть готов уже к 1 марта 2020 года, а вступить в силу Кодекс должен с 1 января 2021 года.
Идея дать полномочия автоинспекторам приостанавливать действие водительских прав только усугубит коррупцию, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Кроме этого, отказываться от административных арестов неправильно, считает эксперт - многим водителям сейчас проще заплатить штраф и продолжить нарушать, а административный арест "на 5-10-15 суток весьма отрезвляет мозги".
Ведомство предлагает наделить автоинспекторов полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов. Проект этого документа должен быть готов уже к 1 марта 2020 года, а вступить в силу Кодекс должен с 1 января 2021 года.
Идея дать полномочия автоинспекторам приостанавливать действие водительских прав только усугубит коррупцию, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Кроме этого, отказываться от административных арестов неправильно, считает эксперт - многим водителям сейчас проще заплатить штраф и продолжить нарушать, а административный арест "на 5-10-15 суток весьма отрезвляет мозги".
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