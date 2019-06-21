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46 минут назад

Глава парламента Грузии подал в отставку

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#спикер #отставка
Глава парламента Грузии подал в отставку

Ираклий Кобахидзе покидает свой пост.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. О этом пишет РИА Новости. «Принятое решение является ответственностью перед народом», уточнил собеседник агентства. В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге "безответственные, деструктивные силы", заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за "организацию массового насилия".

В партии «Грузинская мечта» его отставку назвали «проявлением высокой степени подотчетности обществу», акцентирует внимание РБК. Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, сам же Кобахидзе, который в тот момент находился за пределами Грузии, назвал появление российского депутата в его кресле тяжелым зрелищем.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, уточняет ТАСС.
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#спикер #отставка

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