47 минут назад
В Липецке раскрыли убийство 37-летнего таджикского гастарбайтера
Подозреваемого в преступлении задержали еще в 2011 году, но неопровержимые улики его причастности к смерти жителя Средне Азии следствие нашло только сейчас.
- Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему задержали сразу же после обнаружения тела. Однако прямых улик у сотрудников СУ СК РФ по Липецкой области в его отношении тогда не оказалось. Поэтому мужчину отпустили. Но все последующие годы расследование уголовного дела не прекращалось. В конце концов, после копотливой работы, в распоряжении правоохранительных органов оказались неопровержимые объективные улики, свидетельствующие о причастности к убийству таджика того самого липчанина, который все это время находился в нашем поле зрения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СКР региона.
Как стало известно GOROD48, убийца таджика - это ведущий асоциальный образ жизни житель Липецка, ранее судимый за кражи бродяга и алкоголик.
Пенсионер
россиянин
Вот и портрет
Гыгы
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Лавров
Ну вот,