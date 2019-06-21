Происшествия

47 минут назад

В Липецке раскрыли убийство 37-летнего таджикского гастарбайтера

7 761
#убийство
В Липецке раскрыли убийство 37-летнего таджикского гастарбайтера

Подозреваемого в преступлении задержали еще в 2011 году, но неопровержимые улики его причастности к смерти жителя Средне Азии следствие нашло только сейчас.

Сотрудники СКР России по Липецкой области и УМВД РФ по Липецкой области задержали по подозрению в убийстве 37-летнего таджика Ходоера Туйчиева 47-летнего бомжа. Примечательно, что гастарбайтера в заброшенном домике садоводческого товарищества «Металлург» с проволочной петлей на шее нашли еще в августе 2011 года, а его убийцу арестовали только сегодня.

- Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему задержали сразу же после обнаружения тела. Однако прямых улик у сотрудников СУ СК РФ по Липецкой области в его отношении тогда не оказалось. Поэтому мужчину отпустили. Но все последующие годы расследование уголовного дела не прекращалось. В конце концов, после копотливой работы, в распоряжении правоохранительных органов оказались неопровержимые объективные улики, свидетельствующие о причастности к убийству таджика того самого липчанина, который все это время находился в нашем поле зрения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СКР региона.

Как стало известно GOROD48, убийца таджика - это ведущий асоциальный образ жизни житель Липецка, ранее судимый за кражи бродяга и алкоголик.
7 761
#убийство

Комментарии (7)

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Пенсионер

1 минуту назад
Пусть сидят у себя дома ! Мы к ним на работу не ездим , зарежут!
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россиянин

2 минуты назад
опять на бомжа повесили ,классика ни когда из моды не выходит )))) ну а че и бедолаге не мыкаться по заброшкам и статистика на уровне )))))
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Вот и портрет

5 минут назад
Ну вот,, "русского человека". Бомж, пьянь, убийца слабых. Дегенерат, обнимаю словом. Биомусор.
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Гыгы

5 минут назад
В одном из ТЦ вплотную к Октябрьскому рынку сидит женщина оттуда. Торгует * . Ни на какие вопросы не отвечает. Словно= биоробот!
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¿

30 минут назад
А что-то не слышно за узбека, который на Соколе семью расчленил.
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Лавров

38 минут назад
Дебилы млять...
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Ну вот,

42 минуты назад
Теперь посадят русского человека
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