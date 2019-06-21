В Липецке раскрыли убийство 37-летнего таджикского гастарбайтера

Подозреваемого в преступлении задержали еще в 2011 году, но неопровержимые улики его причастности к смерти жителя Средне Азии следствие нашло только сейчас.

Сотрудники СКР России по Липецкой области и УМВД РФ по Липецкой области задержали по подозрению в убийстве 37-летнего таджика Ходоера Туйчиева 47-летнего бомжа. Примечательно, что гастарбайтера в заброшенном домике садоводческого товарищества «Металлург» с проволочной петлей на шее нашли еще в августе 2011 года, а его убийцу арестовали только сегодня.



- Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему задержали сразу же после обнаружения тела. Однако прямых улик у сотрудников СУ СК РФ по Липецкой области в его отношении тогда не оказалось. Поэтому мужчину отпустили. Но все последующие годы расследование уголовного дела не прекращалось. В конце концов, после копотливой работы, в распоряжении правоохранительных органов оказались неопровержимые объективные улики, свидетельствующие о причастности к убийству таджика того самого липчанина, который все это время находился в нашем поле зрения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СКР региона.



Как стало известно GOROD48, убийца таджика - это ведущий асоциальный образ жизни житель Липецка, ранее судимый за кражи бродяга и алкоголик.