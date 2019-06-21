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Уголовное дело отчима похороненной на кладбище домашних животных девочки направлено в суд

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#труп младенца
Уголовное дело отчима похороненной на кладбище домашних животных девочки направлено в суд

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения трупа новорожденной девочки на кладбище домашних животных.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствием установлено, что в один из дней с середины ноября по начало декабря 2018 года обвиняемый по неосторожности уронил малолетнюю дочь сожительницы на бетонный пол. От полученных травм девочка умерла. Тело ребенка  мужчина закопал на кладбище домашних животных. После чего вместе с сожительницей уехал из Липецка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение пособий путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат).

Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчицу в родительских правах в отношении троих малолетних детей и взыскать с нее алименты на их содержание.
5 767
#труп младенца

Комментарии (5)

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Липка

4 минуты назад
2 года??? И это ВСЕ???
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Ля пб

19 минут назад
Его надо просто также швырнуть об пол...
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да уж

50 минут назад
Аня, нет,думают,2 года дать или ограничиться принуд.работами.
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Стерелизовать всех

50 минут назад
Этих многодеток, чтобы исключить такое в дальнейшем. Располодились как крысы,житья от них нет людям. Ещё и кормятся за наш счёт
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Аня

59 минут назад
Их еще не расстреляли уродов
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