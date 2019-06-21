сегодня, 13:14
Уголовное дело отчима похороненной на кладбище домашних животных девочки направлено в суд
Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения трупа новорожденной девочки на кладбище домашних животных.
По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение пособий путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат).
Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчицу в родительских правах в отношении троих малолетних детей и взыскать с нее алименты на их содержание.
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