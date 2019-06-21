Две легковушки столкнулись у университета

Аварию записали камеры наблюдения.

Сегодня около 06:30 на улице Ленина, в районе университета, произошло ДТП. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. 31-летний мужчина за рулем "Калины" съезжал на улицу Гагарина, а 34-летний водитель "Приоры" — мчался со стороны Студеновской улицы. При столкновении машины получили значительные повреждения, момент и последствия аварии попали на камеры наблюдения.Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, участники ДТП не пострадали в аварии. Идет проверка.