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сегодня, 11:21

Автоинспекторы проведут массовые проверки водителей мототехники

45 700
#ГИБДД
Автоинспекторы проведут массовые проверки водителей мототехники

С сегодняшнего дня автоинспекторы совместно с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями ПДН обращают особое внимание  на места массового сбора молодежи – скверы, парки, набережные, центры культуры и отдыха. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, основная задача автоинспекторов – профилактика ДТП с участием водителей, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, без мотошлемов, с нарушением правил регистрации, не имеющими права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что скутером разрешается управлять исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М». Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством, для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в 1000 рублей. 

45 700
#ГИБДД

Комментарии (46)

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Даша

16 секунд назад
Если бы хотя бы половина двухколесных суицидников соблюдала пдд и не гоняла ночами под окнами, не было бы такого отношения к ним
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123

1 минуту назад
палицай, да захлопнись же ты, помойка. От тебя разит ....
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Анна

1 минуту назад
кАлхозный примитив, ты первый расскажи.У тебя есть такой приоритет сосать больше и чаще. Вот и начни рассказ,а ты уж потом и подключимся.Может быть...
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123

2 минуты назад
Анна, уж не с парижу ли вы нам пишите?
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Тор

2 минуты назад
Анна Вы не правы среди мотоциклистов очень много порядочных и хороших водителей а по поводу лошья колхозного так их и на машинах хватает .
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Анна

2 минуты назад
кАлхозный примитив, вчера
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Анна

3 минуты назад
123, тебе лучше знать,что виднее из окна пазика. Да и с чего ты взял,что я местная?
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кАлхозный примитив

4 минуты назад
Анна, расскажи когда отсосала последний раз
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Анна

4 минуты назад
Это сброд грязных и пыльных маргиналов .
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123

5 минут назад
Анна, ну ты то местная богачка, тебе из окна пазика виднее, кто нищеброд, а кто рахитик
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