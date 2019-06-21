Автоинспекторы проведут массовые проверки водителей мототехники

С сегодняшнего дня автоинспекторы совместно с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями ПДН обращают особое внимание на места массового сбора молодежи – скверы, парки, набережные, центры культуры и отдыха.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, основная задача автоинспекторов – профилактика ДТП с участием водителей, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, без мотошлемов, с нарушением правил регистрации, не имеющими права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что скутером разрешается управлять исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М». Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством, для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в 1000 рублей.