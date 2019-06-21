Происшествия
25 минут назад
Бублёвый аферист признан виновным в кражах
Мужчина скормил терминалу фальшивые купюры.
Октябрьский районный суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который обманул терминал оплаты. Аферист со стажем — в прошлом мужчина имеет серию судимостей за кражи, хулиганство и побои — через аппарат легализовал 12 000 рублей.
Преступления были совершены вечером 18 и 19 октября 2018 года. При себе у злоумышленника было семь листовок с текстами «Биле Бинка Риссии» и «Тысяча Бублей». Несмотря на то, что бумажки не являлись деньгами, аппарат самообслуживания на остановке «Быханов сад» их принял и распознал как 12 000 рублей. Аферист разбросал всю сумму на мобильные номера знакомых. Таким образом подсудимый похитил со счета предпринимателя, владельца терминала, 12 000 рублей.
Мужчина согласился с обвинением. Суд наказал афериста 10 месяцами условного срока с годом испытательного.
Фото: mycdn.me
Преступления были совершены вечером 18 и 19 октября 2018 года. При себе у злоумышленника было семь листовок с текстами «Биле Бинка Риссии» и «Тысяча Бублей». Несмотря на то, что бумажки не являлись деньгами, аппарат самообслуживания на остановке «Быханов сад» их принял и распознал как 12 000 рублей. Аферист разбросал всю сумму на мобильные номера знакомых. Таким образом подсудимый похитил со счета предпринимателя, владельца терминала, 12 000 рублей.
Мужчина согласился с обвинением. Суд наказал афериста 10 месяцами условного срока с годом испытательного.
Фото: mycdn.me
Пойду в магазин
Это шедевр
Бублевый,?)))!!!