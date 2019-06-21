Происшествия

25 минут назад

Бублёвый аферист признан виновным в кражах

3 346
#кража
Бублёвый аферист признан виновным в кражах

Мужчина скормил терминалу фальшивые купюры.

Октябрьский районный суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который обманул терминал оплаты. Аферист со стажем — в прошлом мужчина имеет серию судимостей за кражи, хулиганство и побои — через аппарат легализовал 12 000 рублей.

Преступления были совершены вечером 18 и 19 октября 2018 года. При себе у злоумышленника было семь листовок с текстами «Биле Бинка Риссии» и «Тысяча Бублей». Несмотря на то, что бумажки не являлись деньгами, аппарат самообслуживания на остановке «Быханов сад» их принял и распознал как 12 000 рублей. Аферист разбросал всю сумму на мобильные номера знакомых. Таким образом подсудимый похитил со счета предпринимателя, владельца терминала, 12 000 рублей.

Мужчина согласился с обвинением. Суд наказал афериста 10 месяцами условного срока с годом испытательного.

Фото: mycdn.me
3 346
#кража

Комментарии (3)

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Пойду в магазин

4 минуты назад
Возьму 2000 бублей и прикуплю чего нибудь.
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Это шедевр

5 минут назад
!!!!!!!!!!
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Бублевый,?)))!!!

17 минут назад
Захохотало прям туз бубен))
ответить

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