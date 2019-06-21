Общество
48 минут назад
Как не стать невинной жертвой при задержании полицейскими?
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Что делать, чтобы правоохранители действовали строго по закону во всех ситуациях?
Что делать, чтобы не попасть под уголовное наказание, если ты невиновен? Смягчать или ужесточать наказание по статьям, связанным с оборотом наркотиков? Изменится ли что-то в уголовной сфере после «дела Ивана Голунова»?
Об этом говорим в программе "Точка зрения" с адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы, почетным адвокатом России - Еленой Соловьевой.
Об этом говорим в программе "Точка зрения" с адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы, почетным адвокатом России - Еленой Соловьевой.
1 408
Как не стать невинной жертвой