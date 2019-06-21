Как не стать невинной жертвой при задержании полицейскими?

Что делать, чтобы правоохранители действовали строго по закону во всех ситуациях?

Что делать, чтобы не попасть под уголовное наказание, если ты невиновен? Смягчать или ужесточать наказание по статьям, связанным с оборотом наркотиков? Изменится ли что-то в уголовной сфере после «дела Ивана Голунова»?



Об этом говорим в программе "Точка зрения" с адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы, почетным адвокатом России - Еленой Соловьевой.

