Общество

48 минут назад

Как не стать невинной жертвой при задержании полицейскими?

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#закон #полиция #задержание #Точка зрения
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Как не стать невинной жертвой при задержании полицейскими?

Что делать, чтобы правоохранители действовали строго по закону во всех ситуациях? 

Что делать, чтобы не попасть под уголовное наказание, если ты невиновен? Смягчать или ужесточать наказание по статьям, связанным с оборотом наркотиков? Изменится ли что-то в уголовной сфере после «дела Ивана Голунова»? 

Об этом говорим в программе "Точка зрения" с адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы, почетным адвокатом России - Еленой Соловьевой.
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#закон #полиция #задержание #Точка зрения
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Как не стать невинной жертвой

32 минуты назад
При проживании в России???
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