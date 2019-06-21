Начинающего риелтора обманули на два миллиона рублей у здания государственной организации

В Липецке мошенник обманул начинающего риелтора: женщина купила несуществующие квартиры.

Полицейские расследуют дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 35-летняя женщина.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшая пыталась зарабатывать на недвижимости. Ее желанием воспользовался аферист, который представился сотрудником государственной организации.



- Мошенник заявил липчанке, что может помочь в выкупе двух квартир, выставленных на торги, при этом, недвижимость обошлась бы женщине всего в два миллиона рублей.



Стороны договорились о сделке. В назначенное время женщина пришла к организации, в которой якобы работает преступник, он вышел из здания, взял у жертвы два миллиона рублей и скрылся.



Примечательно, что потерпевшая не знала ни какие квартиры покупает, ни где они находятся, но рассчитывала на прибыль в миллион рублей от их перепродажи.









