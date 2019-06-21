Происшествия
40 минут назад
Начинающего риелтора обманули на два миллиона рублей у здания государственной организации
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В Липецке мошенник обманул начинающего риелтора: женщина купила несуществующие квартиры.
Полицейские расследуют дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 35-летняя женщина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшая пыталась зарабатывать на недвижимости. Ее желанием воспользовался аферист, который представился сотрудником государственной организации.
- Мошенник заявил липчанке, что может помочь в выкупе двух квартир, выставленных на торги, при этом, недвижимость обошлась бы женщине всего в два миллиона рублей.
Стороны договорились о сделке. В назначенное время женщина пришла к организации, в которой якобы работает преступник, он вышел из здания, взял у жертвы два миллиона рублей и скрылся.
Примечательно, что потерпевшая не знала ни какие квартиры покупает, ни где они находятся, но рассчитывала на прибыль в миллион рублей от их перепродажи.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшая пыталась зарабатывать на недвижимости. Ее желанием воспользовался аферист, который представился сотрудником государственной организации.
- Мошенник заявил липчанке, что может помочь в выкупе двух квартир, выставленных на торги, при этом, недвижимость обошлась бы женщине всего в два миллиона рублей.
Стороны договорились о сделке. В назначенное время женщина пришла к организации, в которой якобы работает преступник, он вышел из здания, взял у жертвы два миллиона рублей и скрылся.
Примечательно, что потерпевшая не знала ни какие квартиры покупает, ни где они находятся, но рассчитывала на прибыль в миллион рублей от их перепродажи.
11 368
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