Происшествия

40 минут назад

Начинающего риелтора обманули на два миллиона рублей у здания государственной организации

11 368
#мошенничество
Начинающего риелтора обманули на два миллиона рублей у здания государственной организации

В Липецке мошенник обманул начинающего риелтора: женщина купила несуществующие квартиры.

Полицейские расследуют дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 35-летняя женщина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшая пыталась зарабатывать на недвижимости. Ее желанием воспользовался аферист, который представился сотрудником государственной организации.

- Мошенник заявил липчанке, что может помочь в выкупе двух квартир, выставленных на торги, при этом, недвижимость обошлась бы женщине всего в два миллиона рублей.

Стороны договорились о сделке. В назначенное время женщина пришла к организации, в которой якобы работает преступник, он вышел из здания, взял у жертвы два миллиона рублей и скрылся. 

Примечательно, что потерпевшая не знала ни какие квартиры покупает, ни где они находятся, но рассчитывала на прибыль в миллион рублей от их перепродажи.




11 368
#мошенничество

Комментарии (11)

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Л-а

1 минуту назад
Не жалко!
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хахаха

2 минуты назад
это нормально?Не знала,что покупает,где покупает,у кого покупает? Просто в сумочке 2лимона руку оттягивали.
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Нона

2 минуты назад
35, сука, тупых лет жизни
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Кук

6 минут назад
Хороший урок, правда дороговатый. Но все четко, внятно и запоминающееся. Если она и дальше в этой сфере продолжит заниматься, то ей грех на этого дядю обижаться.
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Ксю

8 минут назад
Жаль , что такой плачевный опыт в начале работы , хотела сразу и много .. , но так не бывает .. тем более в наше время .. неужели не подстраховала себя , не посоветовалась , лучше понемногу , но чаще ..
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Липчанин

8 минут назад
Прям как цыгане в челябинский области. Купили трубу на металлолом. А она оказалось действующей.
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вопрос

9 минут назад
где столько денег взять? или мозгов,такие дела провернуть с небедствующими?
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Личи

12 минут назад
Куриный мозг, зато 2 ляма есть...а нет, было)
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Треф

13 минут назад
Бендер жил, Бендер жив, Бендер будет жить.
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да уж

14 минут назад
только начала,а уже 2 ляма на руках. Я не пойму,все же у народа денег до хрена?
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