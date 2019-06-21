56-летняя липчанка поверила в сказку и отдала мошенникам 976 000 рублей

Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя женщина. Липчанка сообщила полицейским, что перевела преступникам 976 000 рублей в надежде получить 12 миллионов.

- 10 июня женщине позвонили от имени группы из следователей и адвокатов, расследующей деятельность фирмы по продаже БАДов, и сообщили что ее имя есть в списке клиентов этой компании, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Липчанке заявили, что ей положена компенсация, так как биологически-активные добавки, которые она покупала оказались подделкой.



Правда, женщину огорчили другим сообщением - на БАДы она потратила около 4 000 рублей и компенсация будет небольшой. Звонившие предложили выход - ей надо перечислить на определенный счет большую сумму и тогда компенсация вырастет в разы. Липчанка так и сделала и через некоторое время мошенники позвонили снова.



- На этот раз мошенники рассказали о новой компенсации: за вред нанесенный ее здоровью фальшивыми БАДами, - рассказывают полицейские. - Денежная компенсация женщине была обещана огромная - в 12 миллионов рублей. Но для получения этой суммы она вновь должна была перевести на указанные ей реквизиты деньги.



Липчанка заняла у знакомых и родственников 976 000 рублей, и отправила все эти деньги мошенникам. После этого звонки "следователей и адвокатов" прекратились и женщина отправилась в полицию.



Полицейские в очередной раз предупреждают: будьте предусмотрительны при общении с незнакомцами по телефону и через Интернет. Помните, что, перечисляя деньги незнакомцам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.



Предупредите родных и близких о подобных случаях. Если что-либо из происходящего с вами вызывает сомнения – проконсультируйтесь со своими знакомыми, родственниками.



При малейших подозрениях о совершении в отношении вас и ваших близких мошеннических действий незамедлительно звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного «102»).



