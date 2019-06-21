Происшествия

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56-летняя липчанка поверила в сказку и отдала мошенникам 976 000 рублей

12 602
#мошенничество
56-летняя липчанка поверила в сказку и отдала мошенникам 976 000 рублей

Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя женщина. Липчанка сообщила полицейским, что перевела преступникам 976 000 рублей в надежде получить 12 миллионов. 

- 10 июня женщине позвонили от имени группы из следователей и адвокатов, расследующей деятельность фирмы по продаже БАДов, и сообщили что ее имя есть в списке клиентов этой компании, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Липчанке заявили, что ей положена компенсация, так как биологически-активные добавки, которые она покупала оказались подделкой.

Правда, женщину огорчили другим сообщением - на БАДы она потратила около 4 000 рублей и компенсация будет небольшой. Звонившие предложили выход - ей надо перечислить на определенный счет большую сумму и тогда компенсация вырастет в разы. Липчанка так и сделала и через некоторое время мошенники позвонили снова.

- На этот раз мошенники рассказали о новой компенсации: за вред нанесенный ее здоровью фальшивыми БАДами, - рассказывают полицейские. - Денежная компенсация женщине была обещана огромная - в 12 миллионов рублей. Но для получения этой суммы она вновь должна была перевести на указанные ей реквизиты деньги.

Липчанка заняла у знакомых и родственников 976 000 рублей, и отправила все эти деньги мошенникам. После этого звонки "следователей и адвокатов"  прекратились и женщина отправилась в полицию.

Полицейские в очередной раз предупреждают: будьте предусмотрительны при общении с незнакомцами по телефону и через Интернет. Помните, что, перечисляя деньги незнакомцам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Предупредите родных и близких о подобных случаях. Если что-либо из происходящего с вами вызывает сомнения – проконсультируйтесь со своими знакомыми, родственниками.

При малейших подозрениях о совершении в отношении вас и ваших близких мошеннических действий незамедлительно звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного «102»).

12 602
#мошенничество

Комментарии (12)

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однако

5 минут назад
чем больше пишут и предупреждают,тем больше случаев и суммы. Даже никаких новых уловок не надо,одно и то же:бады, внучок в дтп или с наркотой.
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Личи

10 минут назад
)))))))))))))))) даже комментировать нет смысла
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логика

12 минут назад
Игорек, а мне интересно,неужели родственники даже не спросили ,на что ей деньги? ну не может быть такого!!!!! Кто-то должен быть соображающим же!
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Игорек

15 минут назад
А я поражаюсь,откуда у людей такие деньги???Это же надо еще и занять у всех и все дали ,никто не отказал.неужели у наших людей еще можно что то занять...Вот недавно пытался занять у родственников 10000,так все завыли,что сами хлеба не наедаются и откуда такие деньги у них,что сами все в кредитах,а здесь аж миллион не пожалели!!!
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логика

22 минуты назад
сливают персональные данные все,кто только может. Ведь имели инфу про еее покупки. У меня раз в месяц от сбера приходит рассылка на одобрение кредита с обращение на имя мужа,т.к. симки брал себе и мне. Кроме теле2,никто не в курсе что моя симка не моя. Вот теле2 и слила данные.
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печаль

23 минуты назад
Возможно,эти мошенники обладают даром внушения.....
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989

27 минут назад
включайте мозги ! женщины очень доверчивы , и легко попадают в прострацию , а мошенники всех мастей , начиная от цыгов и заканчивая т.н. оздоровительными мед. услугами , этим пользуются ! Про власти , так я вообще молчу . Толпы дамочек пенсионного возраста , попец рвали за т.н. кандидата в депутаты Бойцова , и где он , они сейчас ?
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логика

27 минут назад
нынешние до 60 будут успевать и зарабатывать,и раздавать.
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Света

28 минут назад
Это всё от жадности!! Хотела разбогатеть! Какие же люди наивные и глупые. Ведь пишут же везде,как дурят мошенники и на тебе
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ВОРЧУН

29 минут назад
Да! В РОССИИ ЕЩЁ СЛАВА БОГУ, ДУРАКОВ ЛЕТ НА 100 ПРИПАСЕНО!
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