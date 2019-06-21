Культура

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Липчане в 4 утра устроят представление на Невском проспекте

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#фестиваль #кукольный театр
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Липчане в 4 утра устроят представление на Невском проспекте

Кукольный театр покажет спектакль «Сонин секрет».

Липецкий кукольный театр откроет 25-й юбилейный фестиваль «КУКART» в Санкт-Петербурге. Он стартует в Северной столице 22 июня. Постановка Липецкого областного театра кукол «Сонин секрет» начнется в 4 утра на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. Как сообщают организаторы фестиваля, липчане представят спектакль о начале Великой Отечественной войны и о маленькой девочке Соне. Малышка собирает вещи отцу на фронт и передает через них свою защиту и любовь. Со зрителями будут говорить сами предметы прямо из поезда, отправившегося в месте боев.

Все остальные спектакли 22 июня тоже будут посвящены войне и памяти о ней. 23 июня на открытой сцене на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой нон-стоп будут идти кукольные спектакли коллективов из Чили, Египта, Испании, Бразилии, Замбии и многих городов России. События этого фестиваля послужат началом праздника «Алые паруса».

В этом году международный фестиваль кукольных театров «КУКART» будет посвящен сразу двум юбилеям: помимо собственного, еще и столетнему юбилею Театра марионеток имени Е. С. Деммени. Смысл фестиваля – куклотерапия, пробуждение фантазии, напоминание о детстве, о том, что все мы – люди, что у нас нет существенных различий.
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#фестиваль #кукольный театр
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Комментарии (2)

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игорь

13 минут назад
дато салдоньян, вы правы,грязь,вонь,и олкаголизм от этих продовцов,но это никаму не надо,этоже бизнесмены,они богатые,на трусах и насках щас самый кэш,так что,как то так!
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дато салдоньян

21 минуту назад
а на площади победы когда торгашей разгонят? Ато одно представление и цирк
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