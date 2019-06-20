Происшествия
15 минут назад
Липецкий стример снял взрыв
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На Новолипецком комбинате готовили к ремонту доменную печь
Во время стрима в объектив камеры попал взрыв - черный столб дыма поднялся в небо.
Как выяснилось, «взрыв» произошел на НЛМК.
- При подготовке оборудования к ремонту могут образовываться краткосрочные выбросы, как правило твердых частиц. Эти выбросы предусмотрены разрешительной документацией НЛМК. В данном случае готовилась к краткосрочной остановке одна из доменных печей. Выброс длился около 1 минуты и быстро рассеялся в атмосфере, не выйдя за территорию промплощадки, сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО НЛМК.
Как выяснилось, «взрыв» произошел на НЛМК.
- При подготовке оборудования к ремонту могут образовываться краткосрочные выбросы, как правило твердых частиц. Эти выбросы предусмотрены разрешительной документацией НЛМК. В данном случае готовилась к краткосрочной остановке одна из доменных печей. Выброс длился около 1 минуты и быстро рассеялся в атмосфере, не выйдя за территорию промплощадки, сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО НЛМК.
304
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