Погода в Липецке

25 минут назад

Все жарче и жарче: в Липецкой области до +32

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#жара
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Все жарче и жарче: в Липецкой области до +32

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона — сохраняется сухая и жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-25 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 27 до 32 градуса тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 29 до 31 градуса тепла.

21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.

245
#жара
1

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