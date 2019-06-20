25 минут назад
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +32
В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона — сохраняется сухая и жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-25 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 29 до 31 градуса тепла.
21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.
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18.06.2019 16:02Погода в Липецке