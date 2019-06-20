Общество

27 минут назад

Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей

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#госдолг
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Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей

Уже пять месяцев подряд госдолг Липецкой области удерживается на самой низкой за последние пять лет отметке в 12 млрд. 984,5 млн. рублей. 

12 млрд. 984,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 июня 2019 года, сообщается в официальных документах Минфина РФ. Он остается неизменным с февраля, а в январе он понизился на 2 млрд. рублей. 

В Центральном федеральном округе самыми закредитованными оказались Московская (125,7 млрд. рублей), Ярославская (37,2 млрд.) и Белгородская (30,4 млрд.) области. Минимальные объемы госдолга были у Владимирской (3,9 млрд. рублей), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,9 млрд.) областей. Лидером в стране также является Московская область, чуть меньше госдолг был у Красноярского края (115,9 млрд.). Традиционно государственный долг отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. 

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#госдолг
1

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3 минуты назад
Банкрот)))
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