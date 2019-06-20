В Липецкой области случаев бешенства стало меньше

С начала года в Липецкой области лабораторно подтверждено почти в 14 раз меньше случаев бешенства, чем год назад.

За пять месяцев в Липецкой области лабораторно подтверждено всего 10 случаев бешенства животных, тогда как год назад ветеринарная служба выявила 136 зараженных животных (в целом за год — 162 случая). Последний случай бешенства был зарегистрирован 7 мая 2019 года в городе Грязи – на личном подворье пала домашняя собака. Два последних года владелец собаку не вакцинировал против бешенства.



Как отмечают в управлении ветеринарии Липецкой области, количество случаев регистрации бешенства среди животных напрямую связано с ростом популяции лисицы красной в дикой природе. И наоборот – в те годы, когда наблюдалось снижение количества лисицы – снижалось и количество зарегистрированных очагов бешенства как среди домашних, так и среди диких животных. Ветеринарной службой области в рамках имеющихся полномочий принимаются необходимые меры по предупреждению бешенства и ликвидации возникших очагов инфекции. За 5 месяцев 2019 года проведена вакцинация более 207 тысяч животных, из них более 58 тысяч собак, 52 тысячи кошек, 66 тысяч голов крупного рогатого скота, порядка 30 тысяч голов мелкого рогатого скота. Для формирования иммунного статуса у диких плотоядных животных (лисицы красной) в охотничьих и природных угодьях области ежегодно проводится антирабическая вакцинация. За 2018 года разложено возле нор лисицы 500 тысяч приманок с вакциной. На 2019 год поданы заявки на получение 1 млн. 200 тыс. доз вакцины.



