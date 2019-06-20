Здоровье

43 минуты назад

В Липецкой области случаев бешенства стало меньше

1 133
#бешенство
В Липецкой области случаев бешенства стало меньше

С начала года в Липецкой области лабораторно подтверждено почти в 14 раз меньше случаев бешенства, чем год назад. 

За пять месяцев в Липецкой области лабораторно подтверждено всего 10 случаев бешенства животных, тогда как год назад ветеринарная служба выявила 136 зараженных животных (в целом за год — 162 случая). Последний случай бешенства был зарегистрирован 7 мая 2019 года в городе Грязи – на личном подворье пала домашняя собака. Два последних года владелец собаку не вакцинировал против бешенства. 

Как отмечают в управлении ветеринарии Липецкой области, количество случаев регистрации бешенства среди животных напрямую связано с ростом популяции лисицы красной в дикой природе. И наоборот – в те годы, когда наблюдалось снижение количества лисицы – снижалось и количество зарегистрированных очагов бешенства как среди домашних, так и среди диких животных. Ветеринарной службой области в рамках имеющихся полномочий принимаются необходимые меры по предупреждению бешенства и ликвидации возникших очагов инфекции. За 5 месяцев 2019 года проведена вакцинация более 207 тысяч животных, из них более 58 тысяч собак, 52 тысячи кошек, 66 тысяч голов крупного рогатого скота, порядка 30 тысяч голов мелкого рогатого скота. Для формирования иммунного статуса у диких плотоядных животных (лисицы красной) в охотничьих и природных угодьях области ежегодно проводится антирабическая вакцинация. За 2018 года разложено возле нор лисицы 500 тысяч приманок с вакциной. На 2019 год поданы заявки на получение 1 млн. 200 тыс. доз вакцины. 

1 133
#бешенство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

:..

37 минут назад
Вы определитесь,каждый день новости противоречат друг другу.
ответить

Еще в рубрике

Заболеваемость раком в Липецкой области превышает среднероссийские показатели
#онкология
128
Заболеваемость раком в Липецкой области превышает среднероссийские показатели

17.06.2019 15:45

Здоровье
Инфаркты, ишемии, сердечно-сосудистая недостаточность — основные причины смерти липчан
#сердечно-сосудистые заболевания
52
Инфаркты, ишемии, сердечно-сосудистая недостаточность — основные причины смерти липчан

13.06.2019 16:55

Здоровье
В поликлинике №5 подготовили план по ликвидации очередей
#медицина
65
В поликлинике №5 подготовили план по ликвидации очередей

21.05.2019 18:57

Здоровье
В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра
#поликлиника #медицина
267
В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра

21.05.2019 09:53

Здоровье
138 липчанам поставлен диагноз ВИЧ
#ВИЧ
7
138 липчанам поставлен диагноз ВИЧ

14.05.2019 09:36

Здоровье
Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка
#падение из окна #падение с высоты
8
Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка

07.05.2019 08:12

Общество